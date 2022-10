Ansiedade de receber 125 euros deitou abaixo as “apps” dos bancos

A ansiedade de milhares de contribuintes é a principal suspeita de estar na origem do fenómeno que deitou abaixo, durante algumas horas, as aplicações para telemóvel de várias instituições financeiras. A convicção é partilhada por várias fontes do setor contactadas pelo Negócios.Durante a manhã de quinta-feira houve picos "inusitados" no volume de acessos às aplicações móveis da Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco, Santander, Montepio e Banco CTT.Nalguns casos, a quantidade de pessoas a querer aceder simultaneamente às aplicações chegou a mais do que quintuplicar os números habituais, sabe o Negócios. A ação conjunta – mas não premeditada – dos clientes provocou várias horas de indisponibilidade das aplicações para telemóveis e, em menor dimensão, de alguns dos sites de "homebanking".E porque terá acontecido esta subida em flecha do número de acessos? É impossível saber com certeza absoluta - só os clientes dos bancos conhecem os motivos pelos quais decidem abrir as aplicações -, mas dificilmente será uma coincidência o facto de ter acontecido no mesmo dia em que 500 mil contribuintes começaram a receber o apoio de 125 euros do Estado para fazer face ao aumento generalizado de preços."Provavelmente foi ansiedade em verificar se já tinham recebido a transferência", diz uma das fontes. "Certamente estará relacionado com esse facto", aponta outra. "Isto mostra o país que temos", confessa outra, referindo-se ao salário médio da população, que é inferior ao de outros países.Os bancos contactados ao longo do dia pelo Negócios confirmaram as dificuldades sentidas de manhã. A Caixa Geral de Depósitos, o Novo Banco, o Santander, o Montepio e o Banco CTT não adiantaram, no entanto, razões para o fenómeno.De entre os principais bancos, o problema não foi sentido no BCP e no BPI, que preferiram não comentar.A hipótese é reforçada pelo facto de todas as instituições financeiras terem colocado de parte a hipótese de o fenómeno ter sido o resultado de um ataque informático. Várias fontes do mercado dizem ao Negócios que se tratou de um fenómeno de acessos legítimos aos sites e "apps" - o problema esteve na quantidade e não na natureza ou origem dos pedidos.Depois do problema sentido de manhã, a normalidade foi reposta durante a tarde. Fontes oficiais dos principais bancos afetados garantiram ao Negócios que a normalidade foi retomada gradualmente a partir da hora de almoço, depois dos picos no volume de acessos durante a manhã.