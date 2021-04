António Ramalho: “É fundamental que setembro não seja momento de ansiedade nas moratórias”

O presidente executivo do Novo Banco acredita numa solução de prolongamento das moratórias apenas para setores mais castigados pela crise, como é o caso do turismo. António Ramalho diz que partilha de risco deve ser dividida entre o Estado, as empresas e a banca.

