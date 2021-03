Após reestruturação da Caixa, PCP pede fim de fecho de balcões e mais transparência

De acordo com o mesmo documento, "a redução do número de trabalhadores, o encerramento de balcões, o ainda maior alinhamento com as práticas da banca privada, levaram a uma perda de proximidade às populações, a uma perda de quota de mercado e representatividade, com consequências na prestação do serviço público que a Caixa tem por missão prosseguir".



Além disso, os últimos anos "ficaram ainda marcados pelo aumento das comissões bancárias". Ou "ainda pela venda de património da CGD, cujos contornos não são ainda plenamente conhecidos", refere.



"Este é o momento de definir linhas de orientação para a Caixa, que a afastem das opções dos últimos anos, e que a reaproximem de critérios de gestão associados ao interesse público", diz o PCP.