ASF: Contratos de seguros com acordo favorável ao tomador atingem 5,2 milhões

Em comunicado, a ASF explicou que estes dados se referem a informação reportada pelas empresas de seguros relativamente ao período de 13 de maio de 2020 a 28 de fevereiro 2021, no âmbito da aplicação do decreto-lei n.º 20-F/2020, de 12 de maio, que estabelece um regime excecional e temporário relativo aos contratos de seguro, por causa da pandemia, sendo este já o nono reporte por parte da entidade.Assim, de acordo com o regulador, "cerca de 5,2 milhões de contratos foram objeto de acordo entre as partes com vista à aplicação de um regime mais favorável ao tomador do seguro no que diz respeito ao pagamento dos prémios, a maior parte dos quais no âmbito do seguro automóvel (2,4 milhões), do conjunto "outros" (1,1 milhões) e do seguro de incêndio e outros danos (1 milhão)".Além disso, "em aproximadamente 5,6 milhões de apólices (a maioria dos seguros automóvel, 3,5 milhões, e de incêndio e outros danos, 1,6 milhões), a validade das coberturas obrigatórias foi prolongada em 60 dias", disse a ASF, acrescentando que "os prémios foram reduzidos em cerca de 1,3 milhões de contratos que cobrem atividades que se encontravam suspensas ou que sofreram uma redução substancial, ou cujos estabelecimentos estavam encerrados devido às medidas excecionais e temporárias adotadas em resposta à pandemia".Por fim, "um pouco mais de 6,1 mil apólices correspondentes às mesmas atividades foram ainda objeto de aplicação de um regime de fracionamento do prémio sem custos adicionais para o tomador de seguro", adiantou a ASF.O regulador analisou também a aplicação das diversas medidas ao longo do tempo, concluindo que "45,0% do total dizem respeito ao período referente ao primeiro reporte (de 13-05-2020 a 30-06-2020), evidenciando os reportes subsequentes uma tendência amortecida no crescimento do número de casos abrangidos".A ASF recordou que "as medidas previstas no Decreto-Lei n.º 20-F/2020 não têm caráter universal, uma vez que os tomadores de seguro podem entender não solicitar às empresas de seguros a aplicação daquele diploma ao seu caso concreto, mesmo reunindo condições para delas beneficiar", e que "em algumas medidas o próprio diploma prevê o procedimento a adotar nos casos em que não haja acordo entre a empresa de seguros e o tomador do seguro, como no que se refere a condições contratuais de pagamento do prémio mais favoráveis a este último".Por outro lado, "as medidas que preveem o reflexo da redução do risco no prémio aplicável, ou o fracionamento do prémio sem encargos adicionais, não se aplicam ao conjunto da carteira das empresas de seguros", explicou a ASF, mas "apenas às atividades que se encontrem suspensas ou cujos estabelecimento ou instalações se encontrem encerrados ou cujas atividades se reduziram substancialmente, em decorrência direta ou indireta das medidas excecionais e temporárias adotadas em resposta à pandemia da doença covid-19".