Auditoras estão a cometer menos irregularidades

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) tem vindo a reforçar a supervisão às auditoras e, no último ano, foram detetadas menos irregularidades neste setor. O supervisor identificou menos de 100 irregularidades nesse período e, dessas, apenas cinco foram consideradas graves, uma redução que se explica com a implementação de um modelo de gradação (que classifica o grau de gravidade das práticas cometidas), que permite uma atuação mais focada por parte do supervisor.Os números constam do mais recente relatório sobre o sistema de controlo de qualidade da auditoria, que incide sobre o período de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021, publicado esta quinta-feira, 30 de setembro. Neste período, foram encerradas três ações de supervisão presencial, que resultaram na identificação de 93 irregularidades, das quais cinco foram consideradas "situações de maior severidade".No ciclo anterior, a CMVM tinha encerrado sete ações de supervisão presencial, que haviam resultado na identificação de 389 irregularidades, das quais 66 consideradas de "maior severidade". Esta redução, explica a CMVM, resulta da "utilização de instrumentos de gradação de irregularidades", que "permitiu um maior foco nas situações de risco elvado e uma resposta mais adequada às diferentes situações".As cinco irregularidades consideradas mais graves que foram identificadas ao longo do último ano estão relacionadas com a inexistência de documentação das análises efetutadas às estimativas contabilísticas; a inexistência ou insuficiência de documentação no âmbito de casos de fraude; a inexistência ou insuficiência de políticas para assegurar o cumprimento dos requisitos éticos, nomeadamente a independência; e o arquivo dos papéis de trabalho.Durante o período em análise, foram, ainda, encerradas 100 ações de supervisão contínua e outras seis ações de supervisão urgentes. Estas últimas estão relacionadas com o caso que ficou conhecido como "Luanda Leaks", um processo que levou a ações de supervisão junto de nove auditores, 27 entidades auditadas e 84 dossiês de auditoria.As ações desenvolvidas no âmbito do Luanda Leaks geraram 53 recomendações aos auditores visados e desencadearam 14 situações que foram para análise de mérito contraordenacional, isto é, estão a ser analisadas práticas que poderão vir a ser alvo de sanções.