Aumento de capital do Banco de Fomento avança nos próximos dias

Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), a operação pode agora avançar, uma vez que o Tribunal de Contas já emitiu o visto necessário.Este era um dos marcos presentes no Plano de Recuperação e Resiliência, cujo cumprimento esta apontado para o primeiro trimestre deste ano.

O aumento de capital será feito através do IAPMEI, do qual está dependente também a dotação do Fundo de Capitalização e Resiliência.