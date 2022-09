Banca contratou 400 pessoas no primeiro semestre

Nos primeiros seis meses do ano, os maiores bancos contrataram quase 400 pessoas, mas o número total de trabalhadores continua a encolher, apesar de a um ritmo menos acentuado.A conclusão é do DN/Dinheiro Vivo , que publica nesta segunda-feira, 26 de setembro, uma análise aos números divulgados nas contas relativas ao primeiro semestre do BPI, CGD, Millennium BCP, Novo Banco e Santander.

No primeiro semestre, estes bancos contrataram quase 400 pessoas, principalmente para as áreas tecnológicas, mas também comerciais.Mas tendo em conta o conjunto dos dados dos últimos cinco anos, fecharam 883 agências e perderam-se 5.633 trabalhadores, segundo as estatísticas da Associação Portuguesa de Bancos (APB).No final de 2021, o setor somava 3.529 agências em todo o território nacional e 37.759 funcionários.