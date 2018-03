Banca portuguesa reduz dependência do BCE para mínimos de quase oito anos

Em 2010, já se vivia a crise de dívida na Europa, com a Grécia sob resgate financeiro. Um contexto que levou ao "fecho" do mercado normal de financiamento.



No caso de Portugal, o pico de dependência da banca nacional do BCE foi atingido em Junho de 2012, ao superar os 60,5 mil milhões de euros.

O financiamento da banca portuguesa junto do Banco Central Europeu (BCE) voltou a diminuir, em Fevereiro, sendo este o sexto mês consecutivo de descida, de acordo com os dados divulgados esta manhã pelo Banco de Portugal.No total, os bancos portugueses têm 21,99 mil milhões de euros de empréstimos junto do BCE, o que corresponde a uma queda de 3,27% em termos homólogos. Ou seja, desde Fevereiro do ano que a banca já reembolsou 744 milhões de euros ao banco central.O valor registado em Fevereiro é o mais baixo desde Abril de 2010, um período já marcado pela crise financeira mundial, e que antecedeu um pedido de ajuda financeira de Portugal. Em Abril de 2010, o montante de financiamento da banca portuguesa junto do BCE estava nos 17,7 mil milhões de euros. No mês seguinte disparou para mais de 35,7 mil milhões de euros, num ambiente de fecho dos mercados.