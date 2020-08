Banco Central Europeu estende teletrabalho até ao final do ano

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu que os respetivos trabalhadores deveriam passar a trabalhar a partir de casa até ao final de 2020, três meses adicionais em relação ao que havia sido inicialmente previsto.A informação está a ser avançada pela Bloomberg com base em pessoas próximas do assunto na instituição. A motivar esta decisão está a resiliência da pandemia de coronavírus, que continua a assolar a Europa.Apesar destas novas orientações, o BCE quis tornar claro que o teletrabalho ainda está a ser visto como uma alternativa e não como uma política efetiva de trabalho.Contactada, a instituição não quis tecer comentários dentro do prazo avançado pela agência de comunicação, mas fonte oficial concedeu que "tendo tido experiências positivas com o teletrabalho, o BCE vai optar pela precaução sempre que tiver de decidir acerca do regime de teletrabalho". Atualmente, aqueles que considerem ter razões que justifiquem a deslocação ao escritório, também são livres de o fazer.De momento, a pandemia está a ditar cerca de 1 milhão de novos casos a cada quatro dias, e, em algumas partes do mundo, os governos tiveram de voltar a impor medidas de isolamento social. A Alemanha, o país que dá casa ao BCE, também tem visto aumentos nos casos.O banco central do Velho Continente tem 3.500 funcionários em toda a Europa, com mais de metade a concentrarem-se na faixa etária dos 31 aos 47 anos.