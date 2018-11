Banco CTT “não se tem ressentido” de situação dos CTT

O CEO do Banco CTT, Luís Pereira Coutinho, diz, na Conversa Capital, que a marca CTT é "fortíssima" e que o encerramento de estações da empresa postal não tem qualquer ligação com a capacidade de expansão da instituição financeira.

O Banco CTT tem vindo a aumentar o número de clientes, mesmo apesar de o seu único accionista, os CTT, estar a encerrar estações pelo país, segundo adianta o seu CEO.

"[O Banco CTT] não se tem ressentido", assegura Luís Pereira Coutinho, o presidente executivo da instituição financeira, na Conversa Capital, do Negócios e da Antena 1.

"Nós mantemos e mantivemos sempre ao longo deste período uma resiliência incrível na captação de clientes, uma estabilidade diária na captação de clientes", continuou o responsável pelo banco constituído em 2015.

É esse movimento que leva Pereira Coutinho a sublinhar que "o banco beneficia e muito da marca CTT", insígnia que classificou mesmo, por duas vezes, como "fortíssima".

Não há, adianta o CEO, qualquer ligação entre o encerramento das estações da empresa postal e a capacidade de expansão da instituição financeira, nomeadamente no que diz respeito ao número de balcões.



O Banco CTT está presente em 212 balcões, sendo que os CTT estão presentes em mais de 500 espaços.



A instituição conta, neste momento, com cerca de 400 mil clientes, sendo que o objectivo é no próximo ano ultrapassar a fasquia dos 500 mil.