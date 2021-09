Banco de Amorim no Brasil lucra mais 46%

Após ter acumulado prejuízos de 106,2 milhões de reais (cerca de 17,3 milhões de euros ao câmbio atual) nos primeiros 30 meses após a entrada do grupo Amorim no capital do Banco Luso-Brasileiro (BLB), em janeiro de 2012, a instituição financeira tem, desde então, pisado sempre terreno positivo.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...