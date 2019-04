Banco de Portugal aplica coimas de mais de 10 milhões no primeiro trimestre

O Banco de Portugal instaurou 19 processos e tomou decisões noutros 20 ao longo do primeiro trimestre do ano, de acordo com uma nota enviada às redações.

O supervisor liderado por Carlos Costa explica que dos 20 processos de contraordenação decididos, "12 respeitam a infrações de natureza comportamental, 5 respeitam a infrações de natureza prudencial, 2 respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e 1 respeita a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita."

Estes processos deram origem à aplicação de coimas no valor de 10,1 milhões de euros, "dos quais 163 mil euros" estão "suspensos na sua execução", acrescenta a mesma fonte.



O Banco de Portugal não revela as entidades alvo dos processos, nem qualquer pormenor sobre os casos.



Na semana passada, o regulador publicou informação sobre 19 processos decididos, nos quais aplicou coimas de quase 14 milhões de euros. Nessa altura revelou os pormenores dos processos, sabendo-se então quem foram as empresas e pessoas a quem foram aplicadas as coimas e porquê.