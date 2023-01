Banco de Portugal aplicou coimas de 15 milhões em 710 processos de contraordenação

O Banco de Portugal instaurou 660 processos de contraordenação no ano passado e deu por concluídos 710 — que resultaram na aplicação de 14,8 milhões de euros em coimas. Deste valor, 1,8 milhões de euros (cerca de 12%) ficaram suspensos.Em comunicado publicado esta sexta-feira, o supervisor especifica que dos 710 processos concluídos, 432 (60,8%) são relativos a infrações de natureza comportamental, 120 a infrações de natureza prudencial, 84 relacionadas com recirculação de numerário, 41 a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, 16 a atividade financeira ilícita e 19 a outras matérias.Já nos processos instaurados, 372, ou seja, 56,4% do total, dizem respeito a infrações de natureza comportamental. No restante bolo, 169 são relativos a infrações de natureza prudencial, 84 referem-se a infrações às regras de recirculação de numerário, 17 a atividade financeira ilícita, enquanto nove concernem a outros assuntos.Visto o quarto trimestre de forma isolada, a instituição liderada por Mário Centeno instaurou 235 processos de contraordenação e tomou uma decisão relativamente a 161 casos. Aqui, as coimas ascenderam a 3,5 milhões de euros, cerca de 24% do total do ano. Deste valor, não mais do que 97 mil euros ficaram suspensos.