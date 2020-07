Banco de Portugal aplicou coimas de mais de 600 mil euros entre abril e junho

O Banco de Portugal (BdP) instaurou 47 processos de contraordenação e decidiu 41 processos no segundo trimestre deste ano, indicou esta quarta-feira, em comunicado, o supervisor do setor financeiro.



O BdP detalha que 15 dos processos decididos respeitam a "infrações de natureza comportamental", enquanto 11 respeitam a "infrações às regras em matéria de recirculação de numerário", nove respeitam a "infrações de natureza prudencial". Há ainda quatro processos relativos a "infrações relacionadas com atividade financeira ilícita" e outros dois que respeitam a "infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo".





Os processos decididos originaram a aplicação de coimas que totalizaram 631 mil euros, dos quais 13 mil euros foram "suspensos na sua execução".