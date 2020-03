O Banco de Portugal aumentou os requisitos de capital ao Banco Montepio para 3,25% em 2020, depois de 3,00% em 2019, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pelo banco da Mutualista Montepio.

Em 14 de março de 2019, a instituição financeira comunicou à CMVM que os requisitos de Pilar 2 eram de 3,00%.



Os requisitos mínimos de capital incluem as componentes de requisitos mínimos (Pilar 1), de requisitos específicos (Pilar 2) e de requisitos combinados de reservas.



O requisito total solicitado atualmente ao Banco Montepio é de 13,938%, dos quais 8% correspondem ao Pilar 1, 3,25% ao Pilar 2 e 2,688% às reservas.







"O atual requisito específico de fundos próprios (Pilar 2) aplicável ao Banco Montepio é de 3,25%", pode ler-se no comunicado enviado à CMVM pelo banco liderado por Pedro Leitão.O comunicado detalha que o banco detido pela Associação Mutualista Montepio Geral recebeu "a decisão do Banco de Portugal, enquanto autoridade responsável pela supervisão de base consolidada ao Banco Montepio, relativa ao processo de análise e avaliação designado de 'Supervisory Review and Evaluation Process" (SREP)".