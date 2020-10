Banco de Portugal e CGD rendem 534 milhões em dividendos ao Estado

Leia Também Caixa vai propor suspensão de pagamento do dividendo

O Estado vai receber perto de 534 milhões de euros em dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2021 que chegou esta segunda-feira ao Parlamento.Segundo o documento, o ministro das Finanças, João Leão, conta receber 374,5 milhões do Banco de Portugal e 159,6 milhões do banco estatal liderado por Paulo Macedo.A CGD planeava entregar 300 milhões de euros ao Estado, perante os resultados apresentados em 2019, mas esta intenção acabou por ser travada pela pandemia . Isto depois de a instituição financeira ter pago um dividendo de 200 milhões no ano anterior, algo que não acontecia há uma década."Os dividendos pagos ao Estado pelas empresas e entidades públicas totalizaram, até 31 de agosto de 2020, apenas cerca de 240 mil euros, contrastando com os 187 milhões de euros pagos em 2019, com destaque para o valor pago pela Caixa Geral de Depósitos", refere a proposta.E continua: "Devido à situação pandémica e às recomendações proferidas por algumas entidades reguladoras, não é expetável que, até ao final do ano, se venha a verificar alteração relevante dos dividendos pagos ao Estado, tendo sido a PME Investimento, SA a única empresa a pagar dividendos ao Estado em 2020".