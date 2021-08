Banco de Portugal não chumba candidatos, mas 22 desistiram de ser banqueiros

Em três anos, o Banco de Portugal não chumbou nenhum dos nomes que pretendia integrar a administração de instituições sob supervisão do regulador. No entanto, 22 candidatos desistiram do processo, situação que normalmente acontece quando são levantadas dúvidas antes do desfecho do processo.



Os restantes 22 candidatos, equivalentes a 3%, desistiram. Os dados foram facultados ao semanário, que indica que, alargando o espectro para os órgãos de fiscalização, ocorreram 37 desistências em 562 candidatos (7%). Durante este período, o Banco de Portugal não chumbou nenhum dos candidatos.



As desistências antes de o processo chegar ao fim podem acontecer quando são levantadas dúvidas sobre os candidatos. Nestes processos "fit and proper" são analisadas cinco grandes temáticas: idoneidade; qualificação e experiência profissional; disponibilidade; independência e ausência de conflitos de interesses relevantes e a composição coletiva do órgão.

