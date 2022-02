Banco Millennium na Polónia “não está à venda”

O BCP não tem intenção de vender o Bank Millennium, na Polónia, apesar do peso que a operação tem trazido aos resultados da instituição financeira portuguesa, garante o CEO, que afasta um cenário de alienação: "Não está à venda", garantiu.A atividade na Polónia contribuiu negativamente para os resultados do BCP em 2021, com encargos de mais de 532,6 milhões de euros devido a empréstimos feitos até 2008 em francos suíços, e que devido à valorização da moeda helvética levou a aumentos das dívidas dos clientes. A justiça determinou em 2019 que os clientes podem exigir a conversão dos créditos para a moeda local, o que tem obrigado a instituição a registar imparidades no balanço.Questionado sobre o tema, Miguel Maya realçou que "não há soluções simples para temas complexos", e que pretende gerir o dossier "com rigor e visão de longo prazo"."Queremos que isto seja bem resolvido numa solução equilibrada e tão justa quanto possível, o que é difícil", admitiu.