Banco Montepio convoca AG para reduzir capital para metade

1.174.686.582,37 euros.



"O ajustamento proposto mediante a incorporação de resultados transitados não terá qualquer impacto nos capitais próprios nem nos rácios de capital, pelo que os indicadores de solvabilidade do Banco Montepio não terão qualquer alteração", sublinha o banco.



Uma vez concretizada a operação, a situação líquida da instituição ficará "a exceder o novo capital social em 24,8%, ou seja, em mais de 20%, com a consequente redução do rácio entre capital social e número de ações emitidas".



Os acionistas do Banco Montepio vão votar uma proposta da administração para reduzir o capital social para metade numa assembleia-geral (AG) convocada para 10 de fevereiro, informou esta terça-feira o banco.A operação, que prevê a redução do capital social do banco em 1,21 mil milhões de euros, será feita pela redução do valor unitário das ações de um euro para 0,5 euros.A redução de capital visa a cobertura de resultados transitados acumulados negativos, indica a instituição. 14 de dezembro , o banco liderado por Pedro Leitão indicava que os resultados transitados negativos ascendiam a