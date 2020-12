Bancos globais podem perder 3,7 biliões em quatro anos

Os bancos globais podem perder 3,7 biliões de dólares em receitas nos próximos quatro anos devido ao impacto de taxas de juros muito baixas e crescimento económico fraco, que dificultam a recuperação do setor do impacto da pandemia, disse a McKinsey num relatório.

As instituições serão afetadas por perdas com empréstimos de "magnitude não vista em décadas" durante a maior parte do próximo ano. Embora a esmagadora maioria dos bancos sobreviva, as instituições enfrentarão um "profundo desafio para as operações em andamento" pelo menos durante quatro anos. No cenário mais provável, a McKinsey projeta um queda de cerca de 14% das receitas do setor até 2024 em relação à trajetória pré-crise.

"É uma receita que acabou para sempre, que não será usada para inovação, para investimento", disse Matthieu Lemerle, sócio sénior da consultora, em Londres. "É realmente algo perdido e não vai voltar", afirmou em entrevista.

A pandemia também limita o crescimento económico. Os consumidores devem pedir menos empréstimos, de acordo com Marie-Claude Nadeau, sócia da McKinsey em São Francisco. Acrescem os milhares de milhões de dólares que devem ser perdidos devido ao malparado no próximo ano.

A McKinsey calcula que as provisões globais para perdas com empréstimos irão aumentar para cerca de 1,9% do total - acima dos cerca de 1,4% de 2009, quando as perdas atingiram o pico após a crise financeira.

"O período de taxas de juros de 0% está a ser prolongado pela crise económica e irá reduzir as margens de juros líquidas", disse Nadeau em entrevista. "A troca entre reconstruir a base de capital e pagar dividendos será gritante."

O setor gerou 5,5 biliões de dólares em receitas em 2019, sendo que os segmentos de retalho e empresas responderam por dois terços do total. A McKinsey prevê que esses segmentos vão crescer à mesma taxa do PIB regional.

Para manterem a rentabilidade, os bancos terão de se reposicionar de uma forma que não previam há nove meses, à medida que a pandemia acelera tendências que já começavam a ameaçar o setor. Entre elas estão a desglobalização, a ascensão das fintechs e a maior urgência de sustentabilidade social e ambiental.

"Para se recuperar desse longo inverno, os bancos terão que se adaptar a essas tendências muito mais rápido do que pensavam", disse Nadeau, que destacou mudanças na tomada de decisões, maior foco no cliente e adoção mais rápida de ferramentas digitais.