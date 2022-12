Bancos pagam duas vezes mais nos depósitos às empresas do que às famílias

Leia Também Juros do crédito à habitação em máximos de quase oito anos

Os bancos pagam uma taxa quase duas vezes superior nos depósitos às empresas do que às famílias, avança esta quarta-feira o Eco , citando os últimos dados do Banco de Portugal, referentes a outubro.A taxa média dos novos depósitos até um ano foi de 0,24% em outubro, a mais elevada taxa desde novembro de 2017. No entanto, a taxa de juro que os bancos pagam pelas poupanças das empresas foi de 0,44%, o que significa que os bancos estão a remunerar muito melhor as empresas do que as famílias.A tendência histórica tem sido a de remunerar melhor as famílias, mas este ano inverteu-se, em contraciclo com o que acontece nos restantes países da Zona Euro. Em setembro, o diferencial das taxas de juro dos novos depósitos das empresas face aos particulares foi de 0,05% para os particulares e 0,26% para as empresas (um valor 5,2 vezes superior).