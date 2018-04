Banqueiros milionários na Europa aumentaram 34% em seis anos

De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), 4.597 banqueiros embolsaram mais de um milhão de euros em 2016, uma quebra de 10,6% face aos 5.142 registados em 2015.

Esta queda é justificada, em parte, com a desvalorização da libra após o referendo do Brexit, em Junho de 2016. A banca de investimento é responsável por mais de metade destes milionários.

Londres concentra mais de 75% do total de banqueiros milionários, uma vez que a capital britânica é, por larga margem, o maior centro financeiro do Velho Continente.

A EBA revela que a maioria dos banqueiros milionários arrecadou entre um e dois milhões de euros, mais de 500 ganharam mais de dois milhões e cerca de uma dúzia recebeu pelo menos 13 milhões de euros.

Um executivo na área de gestão de activos liderou a tabela, embolsando um total de mais de 33 milhões de euros, incluindo um bónus de 30 milhões.

Em Portugal, segundo a EBA, foram oito os banqueiros a ganharem acima de um milhão de euros em 2016, um número abaixo do registado em 2015 e 2014.

O sector bancário emprega cerca de 2,8 milhões de pessoas na União Europeia (UE).