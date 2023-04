Barclays prepara-se para fazer mais despedimentos na banca de investimento

O Barclays vai juntar-se ao grupo de bancos de investimento estão a diminuir o número de trabalhadores. Segundo noticia a Sky News , a instituição financeira britânica prepara-se para avançar esta semana com o despedimento de mais de uma centena de pessoas.Segundo as fontes da Sky News, os despedimentos no Barclays serão principalmente (mas não só) na banca de investimento e não ficarão limitados a um único país ou função. Em novembro, o banco já tinha eliminado cerca de 200 postos de trabalho, fazendo com que esta seja a segunda ronda em menos de seis meses.As alterações apontam para novas tentativas dos executivos do banco de cortarem custos durante o momento de desaceleração que a economia global enfrenta e que está a gerar fortes quebras na atividade de fusões e aquisições.Citi, Goldman Sachs e Morgan Stanley também anunciaram despedimentos nos últimos meses. Os cortes de custos têm ajudado a melhorar a rentabilidade do setor financeiro, com os três bancos norte-americanos a registarem resultados acima do esperado no primeiro trimestre do ano.