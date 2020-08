BCE: Bancos europeus não recuperam da pandemia antes de 2022

O vice-presidente do Banco Central Europeu traçou hoje um cenário pouco otimista para o setor bancário na Europa, antecipando que não vai recuperar da crise antes de 2022.



Durante uma intervenção numa conferência numa universidade espanhola, Luis de Guindos salientou ainda que a solvência da banca europeia vai depender do ritmo de recuperação da economia.



Para fazer face ao momento difícil do setor, Guindos voltou a insistir na necessidade de consolidação no setor. Segundo o antigo ministro das Finanças espanhol, os bancos europeus têm de avançar com fusões e aquisições, ao nível doméstico e além fronteiras, por forma a acelerar o corte de custos.



O vice-presidente do BCE lembrou contudo que os bancos europeus chegaram a esta crise com um nível de capitalização superior ao que se verificava nas anteriores. "Vamos assistir a uma redução adicional da rentabilidade da banca devido ao aumento das provisões para fazer face ao crédito mal parado e à descida das receitas", disse citado pela Europa Press.



O vice-presidente do BCE já recentemente tinha alertado para a "elevada incerteza" sobre a recuperação da economia europeia, avisando que será "desigual" entre setores e países, pois as economias têm estruturas diferentes e por isso não vão recuperar ao mesmo ritmo.



Apesar de manter um discurso de alerta, Guindos diz que os indicadores conhecidos mais recentemente permitem um "otimismo cauteloso" quanto à evolução da economia europeia no terceiro trimestre.



O vice-presidente do BCE sinalizou que se devem cumprir as previsões da autoridade monetária, que apontam para um crescimento de 8% no PIB da Zona Euro no terceiro trimestre, depois da queda histórica de 12,1% que foi sofrida no segundo trimestre.