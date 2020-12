BCP indica que afinal BCE reduz exigências de capital no próximo ano

O BCP informa esta terça-feira que, ao contrário do que havia anunciado a 7 de dezembro , o Banco Central Europeu (BCE) baixou a exigência ao banco liderado por Miguel Maya no que concerne aos rácios mínimos em matéria de CET1 (Common Equity Tier 1).Em comunicado enviado à CMVM, o banco português refere que "os rácios mínimos apresentados não refletiam a possibilidade conferida pelo Banco Central Europeu de os requisitos Pilar 2 não terem que ser cumpridos integralmente por capital Common Equity Tier 1 (CET1)".Assim, explica, "os requisitos mínimos prudenciais a ser cumpridos por capital CET1 são inferiores aos referidos no comunicado de 7 de dezembro, mantendo-se o requisito para os fundos próprios totais".Desta forma, o rácio CET1 cifra-se em 1,27% em vez dos anteriormente anunciados 2,25%. Também o Tier 1 baixa de 2,25% para 1,69%.A instituição financeira liderada por Miguel Maya reitera que "tendo em conta os rácios observados em 30 de setembro de 2020, o BCP cumpre confortavelmente os rácios mínimos exigidos em matéria de CET1, Tier 1 e rácio total".