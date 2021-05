BCP na Polónia com prejuízos de 68,6 milhões de euros

O Millennium Bank, unidade polaca do BCP, fechou o primeiro trimestre do ano com prejuízos de 311 milhões de zlótis (cerca de 68,6 milhões de euros), de acordo com os números revelados esta terça-feira, 11 de maio.





As perdas foram ligeiramente inferiores ao esperado pelos analistas consultados pela Bloomberg, que apontavam para prejuízos de 321 milhões de zlótis.





Em comunicado emitido à CMVM, o BCP explica que o resultado foi "substancialmente influenciado" por provisões relacionadas com riscos legais associados aos créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira, num total de 533 milhões de zlótis (117,4 milhões de euros), das quais 21 milhões de zlótis (4,6 milhões de euros) relacionadas com a carteira do Euro Bank.





Excluindo itens não habituais, o resultado líquido atingiu 209 milhões de zlótis (46,1 milhões de euros), apresentando um ROE ajustado de 9,3%.





Segundo o comunicado, a nova produção de crédito hipotecário atingiu um volume recorde de 2,2 mil milhões de zlótis, um aumento de 5% em termos trimestrais e 64% em termos homólogos.





O banco detido em 50,1% pelo BCP viu os proveitos operacionais diminuírem 6% e a margem financeira cair 10%, em termos homólogos. Já as comissões aumentaram 5% no mesmo período, enquanto os custos operacionais recuaram 17%.





O BCP vai apresentar os seus resultados dos primeiros três meses do ano no próximo dia 17 de maio. Os analistas do CaixaBank/BPI esperam "um bom conjunto de resultados", com os lucros a totalizarem 48 milhões de euros. São números que os especialistas vêem como positivos dadas as provisões relacionadas com os créditos em francos suíços na Polónia.