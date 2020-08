BCP passa a cobrar comissões a clientes com mais de 10 mil euros na conta

Os lucros do BCP caíram no primeiro semestre do ano , mas ficaram acima do previsto. O banco liderado por Miguel Maya obteve um resultado positivo de 76 milhões de euros, o que compara com os

169,8 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado.

Os clientes do Millennium BCP que tenham uma conta bancária com mais de 10 mil euros a prazo no banco vão começar a pagar uma comissão mensal de 5,41 euros a partir de novembro deste ano, até aqui isentas de qualquer taxa, de acordo com a informação prestada pelo banco, no seu site.A partir do primeiro dia de novembro os clientes com Conta Millennium Start, Conta U, Conta Millennium, Conta Herança Indivisa e Conta Standard com mais de 10 mil euros em depósitos passam a pagar uma comissão mensal, que no final do ano contabiliza 64,9 euros.No primeiro semestre deste ano, os seis maiores bancos em Portugal (CGD, BCP, Santander, BPI, Novo Banco e Montepio) registaram, em conjunto, comissões líquidas no valor total de 1.106,7 milhões de euros, o que representa uma queda de 2,5% ou 28,4 milhões do que em igual período de 2019. O mais penalizado foi o Novo Banco, que viu as receitas com comissões recuarem mais de 8%, para os 160 milhões de euros. Mas as quedas foram generalizadas: no BPI e no Santander, as comissões caíram 7% e 5%, para os 118 milhões e os 183 milhões, respetivamente. No Montepio, diminuíram 2,7% e ficaram nos 56 milhões.As exceções foram a CGD e o BCP, mas, mesmo nestes casos, não foi a atividade bancária em Portugal a explicar a evolução positiva das comissões.