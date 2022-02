BdP Podcast disponível no site do Negócios

Já conhece a conta bancária que tem custos controlados? Ou sabe qual é o tempo útil de vida das notas de euro? Provavelmente também precisa de dicas sobre o que fazer se tiver dificuldade em pagar o seu crédito ao consumo.



O Jornal de Negócios e o Banco de Portugal juntaram-se para trazer até si o BdP Podcast. Cada episódio dá a conhecer iniciativas do supervisor financeiro ou oferece dicas para o seu dia a dia financeiro ou da sua empresa.





A partir desta quinta-feira, passará a ter disponíveis no site do Negócios os conteúdos produzidos neste âmbito pelo Banco de Portugal. É também uma forma de o jornal de referência económica do país servir o seu público e os leitores com conteúdos que promovem a literacia financeira e um maior conhecimento do setor financeiro.A produção, os conteúdos e os direitos do BdP Podcast mantêm-se da exclusiva responsabilidade do Banco de Portugal. A equipa do Jornal de Negócios fará sugestões de temas ou análises para eventual tratamento no podcast, numa lógica de acompanhamento da atualidade.



"O objetivo da divulgação do BdP Podcast no site e nas plataformas digitais do Jornal de Negócios é chegar a um universo cada vez mais alargado de ouvintes", explica o Banco de Portugal, frisando que "todos os episódios continuarão a estar disponíveis no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Soundcloud e Google Podcasts".



O que é o BdP Podcast?





Lançado em outubro de 2020, o BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia a dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas. Estão já produzidos mais de 40 episódios.



A partir de agora, passarão a estar também disponíveis no Jornal de Negócios e nas suas plataformas.