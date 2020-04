Segundo refere Catarina Martins, o Banco Central Europeu decidiu, no início da crise, alterar as regras dos bancos "para permitir que dessem mais crédito" e "aumentou os empréstimos a juros negativos", estando, portanto, "a pagar aos bancos para os bancos depois emprestarem às empresas".



Por outro lado, o Governo português "pediu aos bancos portugueses para fazerem moratórias sobre as prestações bancárias das empresas e as hipotecas das casas e lançou linhas de crédito com garantia pública".



Com isto, explica a coordenadora do BE, "quando os bancos emprestam, não correm riscos, porque, em última instância, a garantia é do Estado".



Mas, segundo a deputada, o que os bancos fizeram foi adiar, "o mais que puderam, o lançamento de moratórias, venderam créditos com comissões e 'spreads' altos e têm mesmo negado moratórias", além de terem lançado "linhas de crédito com 'spread' e comissões altas".



Por isso, a coordenadora do Bloco, defende a imposição de mais duas regras: por um lado, os bancos "têm de dar toda a informação às empresas e às pessoas e não podem impor créditos a quem tem direito a moratórias" e, por outro, "não pode haver distribuição de dividendos nem de prémios a administradores" porque "toda a folga que existe tem de ser para a solidariedade".

