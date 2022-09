BEI investiu 14 mil milhões em projetos de energia verde em 2021

O Banco Europeu de Investimento (BEI) investiu 14 mil milhões de euros em projetos de energia verde em 2021. O número foi avançado pelo presidente da instituição na conferência "Inovação para um futuro resiliente e sustentável" organizada pelo BEI e pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG) com o patrocínio do Presidente da RepúblicaO BEI, garantiu Werner Hoyer numa intervenção feita através de vídeoconferência, "já é um dos maiores investidores em energia". "No ano passado investimos 14 mil milhões em parques solares e eólicos, hidrogénio verde, redes elétricas, armazenamento de baterias e medidas de eficiência energética em edifícios e na industria", afirmou.Estes investimento, no entanto, "não serão suficientes". "São também necessários investimentos em setores como dos metais, cimento, fertilizantes, alumínio, transportes e outros", enfatizou, explicando que estes são "setores nos quais as tecnologias sem carbono ainda não existem ou são muito caras, são setores nos quais muito depende da inovação e onde os produtos são muito arriscados para financiamento privado".O BEI está a debater com os Estados-membros como pode, "enquanto banco climático da UE", apoiar este processo. A ideia é que o BEI possa tomar parte dos riscos financeiros para mobilizar o capital privado "à escala necessária". "Desta forma", disse, "podemos garantir que alguns projetos avançam apesar dos riscos".Em Portugal, o BEI coopera com o governo para o desenvolvimento do setor do hidrogénio e apoiou o Windfloat, a primeira plataforma eólica offshore de larga escala.Werner Hoyer sublinha que "os desafios para a Europa e o mundo são enormes", pelo que "temos de começar a levar a sério a segurança energética, a ação climática e as novas tecnologias".O líder do banco público europeu elencou os principais desafios enfrentados pela União Europeia devido à "guerra de Putin de agressão à Ucrânia", que colocou a nu "a dependência energética de regiões de regimes autocráticos".O conflito, lembrou, trouxe um aumento dramático nos preços da energia, que "alimenta a alimentação, desacelera a economia e coloca em perigo a coesão social". Werner Hoyer entende mesmo que existe "o risco muito real de interrupções totais do fornecimento de gás no Inverno".A tudo isto somam-se os efeitos das "alterações climáticas que ameaçam a forma como vivemos", alertou.Por isso, entende que o tema da inovação para um futuro sustentável e resiliente "já foi visto como puramente técnico, como uma preocupação abstrata, mas já não é assim". "A sustentabilidade e resiliência dos sistemas energéticos europeus, e por arrasto da nossa economia e modo de vida, são agora um assunto prioritário a nível nacional e europeu". E apela: "Não há tempo a perder e se fizermos isto sairemos desta crise mais fortes do que antes".Nada disto existe, no entanto, sem capital: "O capital necessário para financiar a transição energética existe, mas temos de canalizá-lo melhor para os investimentos necessários", entende, mas para isso é necessário "usar o financiamento público de forma hábil para mobilizar o financiamento privado de que precisamos".