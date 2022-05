BES só tem 174 milhões de ativos para pagar a credores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Seis anos depois da resolução do Banco Espírito Santo (BES), foi concluído o plano de liquidação pela comissão liquidatário do banco já extinto. E, de acordo com o documento, só estão cobertos pouco mais de 3% dos créditos reconhecidos.



Ou seja, para pagar os cinco mil milhões de euros de créditos reclamados só há 174 milhões de euros em ativos. Segundo o Público, o plano de liquidação também não prevê qualquer data ou meta para o pagamento dos créditos.



Em 2019 a comissão liquidatária recebeu 32.500 reclamações de créditos, de 23.960 reclamantes. Destes, apenas foram reconhecidos 4.995 credores cuja dívida ascendia a cerca de cinco mil milhões de euros.



Três anos depois da publicação da lista de credores, a comissão liquidatária entregou agora ao tribunal o plano de liquidação de venda dos bens.