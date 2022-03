O bloqueio do sistema de mensagens internacionais financeiras SWIFT, uma das sanções financeiras mais fortes aplicadas à Rússia, fez cair a pique o movimento de fundos russos pelos bancos portugueses. Antes da aplicação da medida, passavam pelos bancos portugueses cerca de dois milhões de euros por dia. Com a sanção, passam agora 700 mil euros, apurou o Negócios.Desde o início do ano e até 24 de fevereiro, foram movimentados em Portugal 79 milhões de euros via bancos russos, cerca de 0,03% do total de transações. Este montante equivale a cerca de dois milhões de euros por dia.Esta semana, depois da introdução do bloqueio do SWIFT, que se aplicou a sete bancos russos (e sete sucursais), esses movimentos foram reduzidos a 700 mil euros. Ainda assim, as transferências continuam porque o bloqueio não se aplica a todos os bancos russos.Já entre 24 de fevereiro e 11 de março, ou seja, já durante a invasão russa da Ucrânia, foram movimentados 15,5 milhões de euros, cerca de 1,4 milhões diários, demonstrando uma redução das transferências após o início da guerra.Com o bloqueio, os códigos BIC (Business Identifier Code) que identificam os bancos nas mensagens SWIFT, são removidos da rede, tornando estes bancos inalcançáveis para receber transferências de fundos de outras instituições e impedindo-os também de enviar transferências.Assim, os bancos suspensos deixam de poder utilizar o SWIFT para os pagamentos internacionais, mas também para alguns pagamentos nacionais. A suspensão temporária vai ser abrangida a três bancos bielorussos a partir da próxima segunda-feira.Além disso, a Visa e a Mastercard suspenderam todas as operações com a Rússia, bloqueando emissão de cartões e a aquisição de operações de cartão que envolvam entidades russas. Desta forma, todas as transações iniciadas com cartões emitidos na Rússia não funcionam fora do país e os cartões emitidos por instituições financeiras fora da Rússia não funcionam dentro da Federação Russa.(Notícia corrigida às 12:23)