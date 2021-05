BPI alcança lucros de 60 milhões no primeiro trimestre

O BPI fechou o primeiro trimestre deste ano com um resultado líquido de 60 milhões de euros, depois dos lucros de 6,3 milhões que tinham sido reportados em igual período do ano passado, altura em que o banco tinha constituído 32 milhões de euros de imparidades para prevenir os efeitos da pandemia.Os resultados foram divulgados esta segunda-feira, 10 de maio, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). "O BPI registou, no primeiro trimestre de 2021, um lucro consolidado de 60 milhões de euros (vs. 6 milhões de euros no trimestre homólogo de 2020). Na atividade em Portugal, o BPI obteve um resultado líquido de 54 milhões de euros, que compara com os 4 milhões de euros registados no período homólogo do ano passado, quando se registaram imparidades significativas para prevenir potenciais impactos da pandemia". refere o banco.(Notícia em atualização)