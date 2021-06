BPI escolhe CEO para protagonista de anúncio

João Pedro Oliveira e Costa, presidente executivo do BPI, é o protagonista do novo anúncio televisivo do banco que lidera.



A mensagem, em vídeo, enviada aos colaboradores foi também divulgada na televisão.





"Agora que vamos retomar progressivamente a normalidade, é o momento de olharmos para a nossa história com orgulho. Com renovada vontade de construirmos, todos, um futuro mais humano e sustentável. E é verdade que podia ter enviado esta mensagem só para vós. Mas agora, neste momento tão especial, pareceu-me importante que todos pudessem saber", refere no anúncio, onde começa por dizer que "a origem do sucesso do BPI está nas suas pessoas".É um anúncio, diz em comunicado, em jeito de agradecimento aos trabalhadores.