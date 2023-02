BPI renegociou 500 empréstimos para a compra de casa

João Pedro Oliveira e Costa afirmou que um terço dos contratos da carteira de crédito à habitação do BPI – que no final de 2022 era de 14,2 mil milhões de euros – preenche as condições para a renegociação do empréstimo.

