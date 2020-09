Brexit deixa escapar 200 mil milhões do JPMorgan para a Alemanha

O norte-americano JPMorgan decidiu transferir cerca de 200 mil milhões de euros do Reino Unido para Frankfurt, uma decisão que vem na sequência da saída das Terras de Sua Majestade da União Europeia.





Com esta larga transferência, o JPMorgan torna-se automaticamente um dos maiores bancos na Alemanha, ocupando diretamente o sexto lugar no ranking das maiores folhas de balanço, olhando para os números já revelados relativos a 2019.



A migração desta quantia deverá estar concluída até ao fim do ano, avança a Bloomberg, com base em fontes próximas desta matéria que preferiram não ser identificadas. Fonte oficial do JPMorgan em Frankfurt optou por não tecer comentários acerca deste assunto.

Faltam agora menos de quatro meses até o período de transição do Brexit expirar, pelo que as instituições bancárias têm tentado salvaguardar-se, perante a possibilidade de surgirem restrições num futuro acordo comercial.





Apesar de o contexto do Brexit ser uma força impulsionadora desta mudança, não se trata apenas disso.A unidade alemã do JPMorgan está à procura de aumentar a quota de mercado na banca de investimento, assim como no segmento empresarial e de gestão de riqueza. Esta unidade anunciou que pretende mais que triplicar os ativos principais até ao final do ano, para atingir os 16,7 mil milhões de euros.