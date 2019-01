Bruxelas multa Mastercard em 570 milhões

"A Comissão Europeia multou a Mastercard em 570,566 milhões de euros por limitar a possibilidade de os comerciantes beneficiaram de melhores condições oferecidas pelos bancos" noutros países europeus, naquilo que é uma "quebra das regras de concorrência" na União Europeia.

"Quando um consumidor usa um cartão de débito ou de crédito numa loja ou online, o banco do retalhista paga uma comissão ao banco que emitiu o cartão", sendo que este valor é cobrado "ao retalhista que por sua vez o inclui, tal como qualquer custo, no preço final para os consumidores, mesmo para os que não usam cartões."

As regras da Mastercard obrigam a que os bancos do comerciante apliquem a comissão praticada no país onde se situa o retalhista. O que faz com que, realça a Comissão, "os retalhistas de países com maiores comissões de transações não beneficiem das comissões mais baixas oferecidas pelos seus bancos localizados noutro Estado-membro".

Este cenário levou a que Bruxelas abrisse uma investigação e concluísse que "as regras da Mastercard impedem que os retalhistas beneficiem de comissões mais baixas e restringem a concorrência entre os bancos, o que viola as regras de concorrência da União Europeia".

A Mastercard cooperou com a investigação, o que lhe valeu uma redução da multa de 10%. Além disso, a empresa de pagamentos já mudou as suas regras.