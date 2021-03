Bundesbank não paga dividendos pela primeira vez desde 1979

O banco central da Alemanha, o Bundesbank, não vai pagar dividendos ao governo federal pela primeira vez desde 1979, uma vez que as contas deste organismo foram duramente afetadas pelas medidas extraordinárias requeridas pela pandemia.





O banco central fecha 2020 com menos margem depois de ter decidido reforçar substancialmente as provisões para fazer face aos riscos. "Este maior nível de provisões de riscos é a razão principal para o Bundesbank publicar um resultado anual equilibrado para 2020 e não distribuir lucros pela primeira vez desde 1979", afirmou o presidente do organismo, Jens Weidmann, em conferência de imprensa.





As provisões para riscos gerais aumentaram em 2.400 milhões de euros no ano passado, até aos 18.800 milhões, dado que a entidade considerou que existia um aumento considerável dos riscos.





O banco central destaca também o aumento de 101% nas despesas com juros, que ascenderam a 2.603 milhões, uma rubrica que foi forçado a aumentar dado que as medidas de emergência decorrentes da pandemia permitiram às entidades bancárias obter financiamento em condições mais favoráveis.





Em 2019, o Bundesbank distribuiu lucros de 5.851 milhões de euros. Este ano, as receitas diminuíram 38,2% para os 2.870 milhões de euros. As operações financeiras e amortizações de risco tiveram um impacto adverso de 1.557 milhões, que contrasta com os 2.281 milhões de euros amealhados em 2019. Já as receitas com comissões mantiveram-se estáveis nos 55 milhões.