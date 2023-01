CA Seguros prevê pagar 1,2 milhões por danos causados por cheias

A CA Seguros, seguradora do Crédito Agrícola, prevê pagar 1,2 milhões de euros pelos sinistros causados pelo mau tempo em Portugal entre os dias 7 a 14 de dezembro, revelou a instituição através de um comunicado.Até ao momento são 276 sinistros dispersos por 20 distritos, sendo que Lisboa é o que apresenta o maior número de ocorrências seguido de Setúbal e Santarém.A seguradora explica ainda que "a ativação do plano de contingência para eventos extremos, colocando desde cedo equipas no terreno, mobilizando equipas internas para reforçar os departamentos com maior carga de trabalho e a articulação constante com as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, permitiu uma maior proximidade com os clientes e otimização da capacidade de resposta na abertura e gestão de processos de sinistro".