Caixa Geral de Depósitos inaugura novo modelo de agência em Mangualde

A Caixa Geral de Depósitos inaugurou um novo modelo de agência, numa cerimónia pública em Mangualde, que contou com a presença de Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial.



De acordo com um comunicado enviado, este



novo modelo de atendimento da CGD "será extensível a toda a sua rede de agências e resulta da necessidade de intensificação da relação com os clientes, reforçando a proximidade e o desenvolvimento de um modelo de equipas polivalentes".

A partir de agora será feita uma reestruturação na imagem e organização das agências do banco por todo o país, "com uma operativa mais ágil e rápida com tecnologia e um layout onde todos os trabalhadores da Caixa estão fisicamente todos virados para os cliente, com o objetivo de o servir de modo consistente, proativo e mais próximo".





"A Caixa sempre colocou os interesses dos seus clientes e depositantes em primeiro lugar. A nova agência, que hoje inauguramos em Mangualde, traduz num espaço físico esse nosso posicionamento, com maior abertura, com menores obstáculos visuais e com os nossos trabalhadores disponíveis para os servir de uma forma rápida e ágil", afirma Paulo Macedo, Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, em comunicado.