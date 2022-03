Caixa isenta comissões nas transferências para a Ucrânia

A Caixa Geral de Depósitos quer apoiar as famílias ucranianas em dificuldades devido à invasão da Rússia ao país e decidiu para isso isentar as comissões cobradas em qualquer transferência feita para a Ucrânia. O banco público junta-se assim ao BCP que também já tinha avançado com o mesmo apoio."A Caixa vai isentar de comissões as transferências interbancárias para a Ucrânia, independentemente da tipologia do beneficiário. Para além disso, as novas contas de depósito à ordem, abertas por famílias ucranianas, terão isenção da anuidade do cartão de débito", anunciou o banco liderado por Paulo Macedo, em comunicado este domingo, dizendo que a entrada em vigor será imediata.O banco promete ainda que vai anunciar mais medidas de apoio social a "esta população fustigada pela tragédia da guerra" nos próximos dias. "O atual contexto de guerra na Europa de Leste despoletou uma onda de solidariedade que é transversal na sociedade portuguesa. A Caixa, sendo o maior banco português, está a preparar uma série de ações visando ajudar as populações atingidas pela guerra com apoio concreto, materializado em áreas de intervenção diversificadas e que possam dar resposta às necessidades mais básicas do ser humano (saúde, abrigo, alimentação, acesso à educação)".No início da semana passada, o BCP também avançou com a mesma decisão de isentar as transferências realizadas online e nas sucursais para a Ucrânia. "Em solidariedade para com o povo ucraniano, o Millennium bcp decidiu isentar temporariamente as comissões das transferências de particulares para a Ucrânia", escreveu o banco liderado por Miguel Maya no LinkedIn.

O conflito armado na Ucrânia decorre há mais de uma semana com a Rússia a avançar apesar das condenações e das sanções internacionais. Homens entre os 18 e os 60 anos estão impedidos de sair do país, mas mais de um milhão de pessoas (principalmente mulheres e crianças) têm tentado fugir da guerra.