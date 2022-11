Caixa sairá da sede atual em “três ou quatro anos”

A saída da Caixa Geral de Depósitos (CGD) da sede atual ainda vai demorar pelo menos três anos, prevê o presidente executivo do banco público.Numa conferência organizada pelo Global Media Group, Paulo Macedo afirma que a mudança é positiva para a CGD, porque "um edifício com noventa mil metros quadrados não é para os serviços centrais de um banco e faz todo o sentido que possa ser para o governo e com algumas agências governamentais".O processo, afirmou, "será gradual e demorará três, quatro anos".As afirmações de Paulo Macedo surgem depois de há poucos dias a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, ter avançado que a mudança de alguns ministérios para o edifício na Avenida João XXI, em Lisboa, terá início no primeiro trimestre.