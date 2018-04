Candidatos a banqueiros vão ter de fazer auto-avaliação

Do Piçalho

Há 2 horas

Agora é que o gran socialista Vitor Constâncio Socas vai arranjar emprego a sério porque tem andado a brincar cagente com essa avaliação conseguida no Banco de Portugal e que levou 17 mil milhões aos bolsos da gente simples . Com autoavaliação todos dizem : Sou Bão e recomenda-se