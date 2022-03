Carregosa perspetiva "uma intensificação da escassez de talento" no setor financeiro em 2022

Diana Correia, diretora de pessoas e cultura do Banco Carregosa, explica em entrevista a estratégia do banco de investimento para captar e reter capital humano, apostando na flexibilidade laboral. Admite, no entanto, que a tendência do mercado deverá agravar ainda mais este ano.

Carregosa perspetiva "uma intensificação da escassez de talento" no setor financeiro em 2022









