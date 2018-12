Catástrofes custaram 69,5 mil milhões a seguradoras em 2018

As catástrofes naturais e os desastres causados por acção humana traduziram-se num impacto económico negativo de 155 mil milhões de dólares (136,4 mil milhões de euros) em 2018, tendo as companhias de seguro suportado custos de 79 mil milhões de dólares (69,5 mil milhões de euros), ou 51% do total.