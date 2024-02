Centeno defende taxas de juro estabilizadas em 2%

O Governador do Banco de Portugal vê as taxas de juro a estabilizar em 2%, valor que considera "neutral".Em entrevista à TSF Dinheiro Vivo , Mário Centeno avisa que não fará sentido trazer as taxas para valores abaixo daquele, como existiam até 2022."Desejavelmente, a taxa de juro, quando começar a descer, não seguirá um processo até valores próximos do que existia antes deste processo inflacionista, porque esses valores são considerados, na verdade, até perversos para o crescimento económico e para a estabilidade financeira na área do euro", afirma, acrescentando que "se fizermos demais, podemos ter um efeito perverso na inflação, ela descer para lá dos 2%, e isso é algo indesejável".O governador apela ainda que o poder polític tenha em conta que o ciclo de pleno emprego não vai durar para sempre e é preciso acautelar a fase seguinte.o Governador do BdP apela aos políticos para que não deixem de pensar que o ciclo que estamos a viver de pleno emprego vai ter um fim que é preciso acautelar.