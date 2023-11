Centeno: “Desde que as instituições funcionem o Banco de Portugal está muito confortável”

O Banco de Portugal alerta que a incerteza política traz riscos para a estabilidade financeira. No entanto, o governador, que foi envolvido nessa crise depois de ser convidado por António Costa para o substituir no cargo de primeiro-ministro, rejeita comentar esses acontecimentos."Desde que as instituições funcionem o Banco de Portugal está muito confortável". Foi esta a única frase que Mário Centeno disse sobre o tema, quando na conferência de imprensa de apresentação do relatório de estabilidade financeira foi questionado sobre a leitura que faz das conclusões da Comissão de Ética do BdP, e se já tinha recebido sinais de qual pode ser a conclusão do trabalho do órgão equivalente do Banco Central Europeu.Centeno chegou mesmo a interromper uma série de perguntas de uma jornalista sobre a crise política: "Vou interrompê-la porque todas as questões sobre esse tema estão respondidas", afirmou.Quando a questão foi sobre a forma como a crise política pode afetar a estabilidade financeira, foi Clara Raposo quem respondeu, afirmando que "sempre que há incerteza política há indefinição de políticas económicas. A previsibilidade é um valor em si", vincou.