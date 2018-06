CGD em risco de perder 24,5 milhões em acordo com Vieira

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) corre sérios riscos de perder 24,5 milhões de euros com um negócio que realizou em 2012 com Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, noticia esta sexta-feira, 1 de Junho, o Correio da Manhã.





O potencial prejuízo da CGD surge depois de o Banco EuroBic, que comprou o BPN, ter requerido esta semana a insolvência do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Real Estate, que a Caixa passou a deter em quase 50% após ter ficado com a participação de Luis Filipe Vieira, no âmbito de um acordo para o pagamento de uma dívida de 31 milhões.Ainda de acordo com o jornal, o acordo entre o banco do Estado e o empresário foi realizado numa altura em que a CGD queria recuperar créditos em incumprimento.