CGD espera quase três mil milhões com apoio da subida dos juros

A comissão executiva da Caixa Geral de Depósitos, liderada por Paulo Macedo, espera alcançar neste ano um produto da atividade bancária de 2,9 mil milhões de euros, avança nesta quarta-feira o Eco.

O jornal dá conta de previsões avançadas numa reunião com 2.500 quadros do banco ocorrida no início deste mês, em Lisboa, com base numa fonte que participou no evento interno do banco.

Leia Também Banca: Taxas de juro abriram passagem para outra margem

Ao Eco, a Caixa não comenta o teor do encontro ou métricas associadas ao desenvolvimento da atividade neste ano, que reconhece que será "marcado pela continuação do contexto inflacionista e consequente resposta dos bancos centrais, nomeadamente o BCE, na tentativa de conter a alta dos preços e os impactos no setor financeiro e na economia nacional".

No ano passado, o produto da atividade global da Caixa ascendeu a 2,3 mil milhões de euros, subindo mais de 30% face ao ano anterior. As comissões contribuíram com 606 milhões (mais 8%) e a margem financeira, que reflete a diferença entre juros recebidos e juros cobrados, alcançou 1,4 mil milhões de euros (mais 43,3%), lembra o Eco.

Já para este ano, adianta o jornal, o banco não prevê mexer no preçário, pelo que os ganhos da atividade virão sobretudo da margem financeira, à boleia da evolução das taxas Euribor.

Também segundo o Eco, a Caixa Geral de Depósitos antecipa para este ano uma ligeira degradação da carteira de malparado, para 2,6% (mais 0,2 pontos percentuais face ao final de 2022).

A instituição prevê também manutenção da quota de mercado no crédito à habitação e às empresas -na ordem dos 24% e 15%, respetivamente - e nos depósitos de particulares, mantendo a liderança com mais de 30%.

O banco espera ainda atingir 13,1% no indicador de rentabilidade ROTE (return on tangible equity), acima do custo de capital e do objetivo de 8% que prevê no plano estratégico para o período 2021-2024. O banco terminou 2022 com um ROE de 9,8%.