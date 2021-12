Citadel volta a processar BdP por causa do BES. Exige 27 milhões

O Citadel Equity Fund, "hedge fund" da Citadel deu entrada com um novo processo judicial contra o Banco de Portugal (BdP) em que reclama 27 milhões de euros, noticia o Eco. Em causa está a decisão do supervisor, em 2015, de retransmitir obrigações sénior no valor de 1.985 milhões de euros do Novo Banco para o BES mau.



O Citadel é um dos credores detentor de obrigações sénior e já em 2016 tinha intentado uma ação judicial contra o Banco de Portugal.





Segundo o jornal, a nova ação visa principalmente garantir que a ação interposta há cinco anos não prescreva.